Американските военни са нанесли ракетния удар, който разтърси Кабул в неделния следобед. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на официални източници в администрацията на САЩ.

По-рано афганистанските медии съобщиха, че ракетна атака е ударила жилищна сграда. Шест души, включително четири деца, са били убити.

Американските сили отричат да има цивилни жертви.

кабулския квартал Хаджи-Бугр, който е в. В момента там тече последния етап от евакуацията на цивилни и военни от САЩ и съюзническите сили след завръщането на талибаните.Американските военни твърдят, че целта на удара са предполагаеми екстремисти от „Ислямска държава-Хорасан“.. По тяхна информация по-късно е имало и вторичен взрив, при който е обезвредено превозното средство, а в него са превозвани голямо количество експлозиви.

A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s