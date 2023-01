Всички пътници и членове на екипажа на разбилия се в Непал самолет са загинали, съобщава индийският телевизионен канал News18, позовавайки се на представители на местните власти.



Пътнически самолет със 72 души на борда се разби до град Покхара в западен Непал. По-рано бе съобщено, че са намерени телата на 40 души. На борда на самолета е имало 10 чужди граждани от Индия, Русия, Австралия, Франция и Аржентина.





