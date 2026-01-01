„Водоснабдяване и канализация (ВиК) - Варна“ иска да осигури резервно захранване за Варна от Девненските извори, но не казва какво ще бъде въздействието върху околната среда от такава стъпка, каза кметът на Девня Свилен Шитов. Повод за коментара му бе състоялата се пресконференция от управителя на водното дружество инж. Веселин Русев.

Има проект, подготвен от „ВиК-Варна“, чрез чиято реализация да бъде осигурено резервно захранване за Варна, ако възникне проблем с водоподаването от язовир Камчия. По думите на Русев проектът не може да започне, тъй като Община Девня не издава данъчна оценка за един имот.

По закон имотът е общински и не може да бъде деактуван в държавен, каза Шитов. Като проблем кметът посочи, че никой от водното дружество не е отишъл в Девня, за да се срещне с местните жители и да обясни какви всъщност са инвестиционните намерения. "Нито аз, нито Общинският съвет, или гражданите сме виждали проекта, каза Шитов. Според него още по-лошо е, че няма никаква информация какво ще се случи, ако се увеличи водоползването от изворите. Въпросите дали река Девня няма да пресъхне, и, още по-важно - какви са прогнозите за дебита на изворите, остават без отговор", каза кметът.

Помпената станция на въпросния терен си функционира и никой не ѝ пречи, допълни Шитов. Според него никой в Девня не се опитва да възпрепятства нещо или някого, но кметът и Общинският съвет са длъжни да защитават собствеността на общината.

"Проектът вероятно наистина е от огромно значение, но нека да дойдат представители на „ВиК“ и Областната администрация, да запознаят хората какво искат да правят, да има публично обсъждане", каза Шитов. Той подчерта, че в случая не става дума за пари, а за опазването на природно богатство и риторично попита защо не е бил поканен на пресконференцията на водното дружество, за да изясни позицията на Община Девня.