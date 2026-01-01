Декларираното присъединяване на България към частни чуждестранни политически инициативи от страна на премиера в оставка Росен Желязков е акт на безпрецедентен правен нихилизъм и пряко посегателство върху конституционните основи на държавата, казват от Българския хелзинкски комитет (БХК).

Настояваме за незабавна отмяна на това противоправно решение, което поставя страната ни в международна изолация и обслужва личните интереси на Делян Пеевски за премахване на санкциите по Магнитски за сметка на националната сигурност.

От БХК допълват, че присъствието на премиера в оставка е конституционно нелегитимно. Правителство в оставка притежава единствено текущи управленски функции. Вземането на стратегически решения, които променят геополитическата ориентация на страната и я вадят от общия европейски консенсус, е грубо прекрачване на пределите на изпълнителната власт и подмяна на волята на суверена.

“Бордът за мир” е международна организация, а решение за членството в нея е от компетентност на Народното събрание. Освен националната уредба, нарушени са и съюзните ангажименти на България. Съгласно Договора за Европейския съюз държавите членки провеждат общата външна политика и политика на сигурност в дух на лоялност и взаимна солидарност. Това ни поставя в една група с Унгария, която вече е в извънредна процедура по спиране на пълноправното ѝ членство, казват от БХК и допълват, че уставът на т.нар. борд за мир "разкрива претенции за заобикаляне на глобалната система за поддържане на мир, сигурност, икономическо развитие и социално благосъстояние на ООН". Лекомислието и безотговорността, с които премиерът в оставка си присвоява правомощието да подкрепи подобен акт, са нетърпими, пишат още от БХК.

Те призовават народните представители и гражданското общество да се противопоставят на този опит за извеждане на страната от демократичното семейство на Европа.

"Днес България се присъедини към Борда за мира под патронажа на Съединените американски щати и лично на президента Тръмп", каза министър-председателят в оставка Росен Желязков след официалната церемония по учредяването на съвета, която се състоя в Давос, Швейцария, бе съобщено по-рано днес от пресслужбата на кабинета.