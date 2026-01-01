Заради поледицата в Русе близо 80 души с травми и счупвания са преминали до обяд през кабинетите на спешните отделения на Университетските болници "Канев" и "Медика". Това съобщиха от лечебните заведения в крайдунавския град.

Говорителят на УМБАЛ "Канев" Стела Кръстева каза, че от 6:30 до 13:00 ч. през хирургичния кабинет са преминали 16 души. Трима от тях са хоспитализирани. През ортопедичния кабинет са преминали 33 души. Девет от тях са настанени за лечение.

От УМБАЛ "Медика" съобщиха, че от 7:30 до 13:00 часа през кабинетите на спешното отделение са преминали 30 души с травми и счупвания.