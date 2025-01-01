Руският президент Владимир Путин пристигна в Таджикистан, централноазиатска страна, съюзник на Москва, за тридневно посещение, по време на което ще проведе разговори с лидерите на този регион, където руското влияние е оспорено.

Путин бе посрещнат при пристигането си в Душанбе от таджикския лидер Емомали Рахмон, според кадри, излъчени по руската телевизия.

Президентът е придружен по време на тази визита от министъра на отбраната Андрей Белоусов, който посети руска военна база в Таджикистан, предаде АФП.

Срещата на върха между Владимир Путин и петте лидери на бившите съветски републики в Централна Азия ще се състои утре.

Путин ще се срещне и с азербайджанския президент Илхам Алиев, съобщи пред руските информационни агенции прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, въпреки че отношенията между Москва и Баку преминават през период на напрежение от няколко месеца.

Русия се опитва да запази присъствието си в Централна Азия, регион, който счита за своя приоритетна зона на влияние, по-специално чрез енергийни споразумения, включително доставки на газ и строителство на атомни електроцентрали.

Нейното влияние там се оспорва от нарастващото влияние на Китай, с който Москва отрича да има напрежение, и от опитите за сближаване с Европейския съюз.

Две срещи на високо равнище бяха организирани тази година в региона, с Европейския съюз през април, а след това с Китай през юни, но също и с Турция миналата година.