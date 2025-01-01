Успешното изстрелване на „Буревестник“, първата ракета с ядрен двигател, беше приветствано от Владимир Путин като повратна точка, позволяваща на Русия да притежава уникално в света оръжие. Макар че тази ракета може да е обезпокоителна на хартия, тя далеч не представлява основен актив за балистичния ракетен арсенал на Русия.

Кръстена е на малка птица, буревестник, за която се смята, че е предвестник на бури. Доста впечатляваща програма за „Буревестник“, първата ракета с ядрен двигател, която беше успешно тествана от Русия, според смелите декларации на президента Владимир Путин на 26 октомври. Ракетата е прелетяла 14 000 км за 15 часа, заяви Валерий Герасимов, началник на Генералния щаб на руските въоръжени сили. По този начин „Буревестник“ би могъл лесно да достигне Ню Йорк, разположен на около 7500 км от Москва. Този изпитателен полет, извършен на 21 октомври, „не е пределът“ на ракетата, добави генералът. „Това е уникално оръжие в света, което никой друг не притежава“, похвали се руският президент.

Уникалната му характеристика? Ядреното задвижване, което му позволява да остане във въздуха много по-дълго от повечето химически захранвани междуконтинентални балистични ракети (МБР). В случая с „Буревестник“ ядреният реактор нагрява водород, който действа като гориво. „Това е малко като да имате автомобилен двигател, който изразходва много по-малко литри на 100 км“, обясни пред АФП Амори Дюфей, изследовател в Института за стратегически и отбранителни изследвания в Лион и специалист по ядрено задвижване. За Кремъл това е кулминацията на дългогодишни усилия за реализиране на този проект за балистична ракета. Москва за първи път разкри възможността за ракета с ядрен двигател през 2018 г.

Впоследствие руснаците запазиха мълчание за напредъка на изследването. През годините „в медиите се появиха съобщения за няколко неуспеха в предишни тестове, включително един, който според съобщенията е довел до сериозен инцидент“, казва Хюсейн Алиев, специалист по войната в Украйна в Университета в Глазгоу. През 2019 г. петима ядрени инженери получиха пищно погребение след смъртта си при инцидент на военен полигон. Инцидентът доведе до значително повишаване на нивата на радиация, което по това време беше интерпретирано като знак, че се тества секретната ракета с ядрен двигател. С други думи, Русия е пожертвала много, включително човешки животи, за да разработи своята ракета „Буревестник“ и да бъде единствената страна, притежаваща такова оръжие... И за да може да твърди, че е успяла там, където Съединените щати се провалиха. „Американците работеха по подобен проект по време на Студената война, но решиха да не го осъществят“, каза Хюсеин Алиев. През 50-те години на миналия век Вашингтон стартира проекта „Плутон“, в рамките на който бяха разработени два прототипа на ракети с ядрено задвижване, предназначени да помогнат за противодействие на съветската заплаха. През 1964 г. Съединените щати най-накрая се отказаха. Но не защото проектът беше нереалистичен. „Те прецениха, че ползите от подобно оръжие са твърде малки в сравнение с цената и риска от ядрена ескалация“, обобщава Хюсейн Алиев.

Кремъл, от своя страна, изглежда е имал различен анализ на разходите и ползите за своите ракети. Всъщност, въпреки че е пестелив на подробности, проектът „Буревестник“ вероятно е много скъп. Друг голям проект – балистичната ракета „Булава“, изстрелвана от подводница, е струвал няколко милиарда долара, според няколко оценки. И не става въпрос само за пари. „Технологичните, индустриалните и човешките ресурси са ограничени. И не всичко, отпуснато за тази ракета, е предназначено за други проекти“, казва Александър Вотраверс, специалист по оръжия и главен редактор на Swiss Military Review.

Според експерти тази ракета няма да революционизира бойното поле. „Начинът на задвижване е единствената ѝ особеност. Крилати ракети, които могат да летят на голяма хиперзвукова височина, вече съществуват. Съществуват и ракети, които могат да летят на много ниска височина, за да избегнат откриване. Има и такива, които могат да летят над 10 000 км“, пояснява Александър Вотраверс. Основното предимство на наличието на мини-ядрен реактор на борда на ракета е, че тя може „да лети толкова дълго, колкото искат хората на земята, които я управляват“, подчертава Хюсейн Алиев. Издръжливост, която „не е от особен интерес в случай на конвенционален конфликт“, уверява този експерт. Всъщност, смисълът на балистичната ракета се крие в способността ѝ бързо да уцелва целта, за да изпревари противовъздушната отбрана. Освен това, летенето с часове „прави сравнително лесно прехващането“, казва Александър Вотраверс.

„Интересен е само като ракета, носеща ядрени бойни глави, като част от възпиращата сила“, казва Хюсейн Алиев. „Буревестник“ носи елемент на несигурност: „Тъй като може да лети няколко часа, дори дни, никога не се знае кога ще уцели целта си, а наземните оператори могат да променят траекторията му по всяко време“, обяснява Хюсейн Алиев. Способността му да лети на далечни разстояния и за дълги периоди позволява на Русия да го изстрелва отвсякъде, „включително от друг театър на военни действия“, подчертава Александър Вотравер. По този начин, в случай на евентуална конфронтация с друга ядрена сила, ако противникът успее да удари руска земя... руската армия може да отговори от другаде по земното кълбо, при условие че предварително е инсталирала там един или повече „Буревестници“.

Все това са предимства, които не го правят най-висшето оръжие, рекламирано от Владимир Путин. Това е ракета, чиято полезност е ограничена до много специфични сценарии – ядрен конфликт – и дори в този сценарий „тя със сигурност няма да замени традиционните междуконтинентални ракети и е само допълнителен елемент“, смята Хюсейн Алиев. „Защо руските власти настояваха толкова много за това успешно изстрелване? Вероятно защото е страховито пропагандно оръжие: То позволява на Кремъл да твърди, че притежава уникално по рода си оръжие, което подсказва, че остава в надпреварата в ядреното въоръжаване“, обяснява Хюсейн Алиев. Според него това е и коз, който може да се използва в дипломатическата конфронтация със Запада и Съединените щати. „Това добавя заплаха, която Вашингтон трябва да следи“, отбелязва този експерт. Заплаха, която Доналд Тръмп се стреми да омаловажи. Американският президент увери, че Съединените щати не е необходимо да се въоръжават с ракета, способна да измине 14 000 км, когато ядрените им подводници могат да бъдат намерени „точно до [руския] бряг“.