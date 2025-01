Сърбия е блокирана от масови стачки и протести, като отново имаше инцидент с блъснат протестиращ. Акцията започна с „15 минути мълчание“ за 15-те жертви на трагедията в жп гарата в Нови Сад от 1-ви ноември миналата година.

Протестите в Сърбия: Шофьорка блъсна момиче на демонстрацията в Нови Белград

Протестиращи блокираха магистрали и пътища, като транспортът в страната изпита големи затруднения. Също така нощният живот в Белград също няма да функционира.

Редица организации от всички обществени слоеве откликнаха на призива за стачка в Белград, Нови Сад, Ниш, Суботица, Земун, Крагуевац, Чачак, Нови пазар, Ягодина и други градове.

Сърбия под блокада: Обща стачка срещу режима на Вучич (ВИДЕО)

Многохилядните демонстрации са срещу управлението на президента Александър Вучич.

Сръбският тенисист Новак Джокович също подкрепи протестите.

В петъчния ден се стигна и до нов тежък инцидент, като лек автомобил удари участник на протеста. Според данни от Спешната медицинска помощ пострадалата има тежки наранявания. По-късно жената, която управлява автомобила, бе задържана.

Това е втори подобен инцидент за последните десет дни. Водещите медии и информационни агенции подкрепиха протестите и общата стачка. Те публикуват само новини свързани с протеста.

Към българите в Сърбия: Избягвайте местата на протестите, възможни са инциденти

Българските граждани в Сърбия да избягват местата с голямо струпване на хора заради продължаващите протести, съветват от Ситуационния център към Министерството на външните работи (МВнР) на своята интернет страница.

Empty streets of central Belgrade 🇷🇸 during the morning rush hour today as the country has followed the call from student demonstrators for a general strike in protest against corruption of the Vucic regime.pic.twitter.com/OjzztxZxpG