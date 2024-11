harry styles, louis tomlinson, zayn malik and niall horan arriving at liam payne’s funeral. pic.twitter.com/ifypeSIXdK — 2000s (@PopCulture2000s) November 20, 2024

Google News Showcase

Instagram

Погребението на звездата от One Direction, Лиъм Пейн, се състоя днес, малко повече от месец след трагичната му смърт на 31-годишна възраст.На частната церемония, която се проведе в неговия роден регион, присъстваха бившите му колеги от групата, заедно със семейството и най-близките му приятели.Музикантът почина след падане от балкон на третия етаж на хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Според аутопсията, причината за смъртта са вътрешни и външни кръвоизливи, както и множество травматични наранявания, получени вследствие на падането.В изявление след загубата му семейството на Лиъм сподели:"Сърцата ни са разбити. Лиъм завинаги ще остане в сърцата ни. Ще го помним с неговата доброта, чувство за хумор и смела душа."Лиъм Пейн беше едно от най-разпознаваемите имена в поп музиката, придобил световна слава през 2010 г. с участието си в X Factor. Макар че One Direction завършиха на трето място в шоуто, те се превърнаха в най-успешната британска група след The Beatles.По време на петгодишната си кариера, One Direction продадоха над 70 милиона записа, включително четири сингъла и четири албума, достигнали първо място в класациите на Обединеното кралство. Като съавтор на много от хитовете на групата, Лиъм също постигна успех като солов изпълнител с песни като Strip That Down и Bedroom Floor.Той оставя след себе си родителите си, двете си сестри и своя син Беър, роден от връзката му с певицата на Girls Aloud, Шерил. Приятелката му към момента на смъртта, Кейт Касиди, също ще присъства на прощалната церемония в сряда.