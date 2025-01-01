Докато Доналд Тръмп напускаше летището в Пусан, Южна Корея, след срещата си с китайския си колега Си Дзинпин, американският президент изрази оптимизъм относно напредъка, постигнат по време на разговорите, които продължиха по-малко от два часа.

Тръмп коментира резултата от срещата, която описа като 12 по скала от 1 до 10, и каза, че са взети „изключителни решения“. „Стигнахме до заключение по много важни въпроси“, посочи той.

Си Дзинпин заяви, че двете страни имат „добри перспективи за сътрудничество“ и че отношенията са запазили „обща стабилност“ под ръководството на него и на Тръмп, съобщи в. „Гардиън“.

Си каза на срещата, че екипите за търговски преговори на двете страни са „постигнали основен консенсус по отношение на нашите съответни основни проблеми“, когато се срещнаха миналия уикенд. „И двете страни трябва да погледнат в дългосрочен план и да се фокусират върху ползите от сътрудничеството, вместо да попадат в порочен кръг на взаимни репресии“, подчерта той.

Редкоземните метали са „уредени“

Може би най-важната тема в глобален план беше наскоро обявената от Китай забрана за износ на редкоземни метали, ако има вероятност продуктите да имат двойно предназначение за чуждестранни военни сили или някои сектори на полупроводниците. Китай контролира целия добив и преработка на редкоземни метали, а забраната предизвика паника сред страните.

Тръмп обаче заяви, че е обсъдил въпроса със Си и „те ще продължат да ги доставят“ съгласно едногодишно споразумение за доставки, което американският президент очаква да бъде удължавано ежегодно. „Всички редкоземни метали са уредени. Тази пречка вече не съществува, няма никакви пречки за редкоземни метали“, отбеляза Тръмп.

В китайското изявление не се споменават конкретно редкоземните метали, но министерството на търговията по-късно съобщи, че страната ще суспендира контрола върху износа, обявен на 9 октомври (денят, в който беше обявена забраната за редкоземни метали), в замяна на пауза от страна на САЩ на правилата за 50% проникване върху износа.

Митата бяха леко облекчени благодарение на „реални действия“ по отношение на фентанила

По въпроса с фентанила Тръмп каза, че Си ще „работи усилено, за да спре потока“ на прекурсори, които според САЩ се използват за производството на силно пристрастяващото и опасно наркотично вещество, което се разпространява в САЩ. „Мисля, че ще видите реални действия“, посочи той.

САЩ наложиха 20% мито върху китайските продукти, специално за да окажат натиск върху Пекин по въпроса с фентанила. Тръмп заяви, че веднага го е намалил на 10%, въз основа на изявленията на Си от 30 октомври.

Китайското министерство на търговията потвърди спирането на митата за фентанила, наред с други, и обяви, че ще коригира съответно своите контрамерки.

Един въпрос, който изглеждаше нерешен, беше статутът на търговското споразумение от „първата фаза“, което беше договорено по време на първия мандат на Тръмп. Миналата седмица САЩ заявиха, че разследват Китай за неспазване на ангажимента да увеличи покупките на американски стоки и услуги с 200 млрд. долара годишно.

Тръмп отива в Пекин, а Си може на свой ред да посети Флорида

Американският президент съобщи, че ще посети Китай през април, в дългоочаквано пътуване. Той не беше толкова конкретен по отношение на реципрочното посещение на Си в САЩ, като каза само, че китайският му колега „ще дойде тук малко по-късно. Независимо дали ще е във Флорида, Палм Бийч или Вашингтон“.

Китай заяви, че Тръмп „очаква с нетърпение да посети“ страната в началото на следващата година, но потвърди само, че е поканил Си да посети САЩ.

Продажба на чипове, но не и Blackwell

По отношение на чиповете Тръмп обясни, че той и Си са обсъдили покупката от Китай на американски чипове от Nvidia, но уточни, че това е тяхно решение и САЩ са по-скоро „арбитър или съдия“. На въпроса дали ще позволи продажбата на новия AI чип Blackwell на Nvidia в Китай, Тръмп отговори с „не“. „Не говорим за Blackwell. Но за много чипове, знаете, много чипове. И това е добре за нас“.

Чипът Blackwell B30A е нов продукт на Nvidia, който замества H20, чип с умишлено ограничена мощност, проектиран за китайския пазар, за да не предизвика ограничения от страна на САЩ. Blackwell B30A също е умишлено ограничен, но е по-мощен от H20, и критици от двете страни на американската политика изразиха опасения относно евентуалната продажба на Китай.

Много за Украйна, но малко за Тайван

Тръмп каза, че войната в Украйна „се появи много силно“ като проблем и че той и Си са се съгласили да работят заедно, за да постигнат напредък. „Говорихме за това дълго време и двамата ще работим заедно, за да видим дали можем да постигнем нещо“, заяви той.

Въпреки това той добави: „Двете страни са в конфликт и понякога трябва да ги оставиш да се бият, предполагам. Лудост“.

Тръмп призна, че Китай е голям купувач на руски петрол, но обясни, че темата не е била обсъждана. В китайското резюме на преговорите се отбелязва, че Тръмп е „много ентусиазиран да разреши различни регионални проблеми“ и че Китай също е насърчавал мирни преговори по различни конфликти.

„Днес светът е изправен пред много трудни проблеми. Китай и САЩ могат да поемат съвместно отговорността си като големи държави и да работят заедно, за да постигнат по-големи и конкретни резултати за доброто на двете ни страни и на целия свят“, каза Си.

Междувременно Тайван „никога не беше обсъждан“ по време на срещата, настоя Тръмп на борда на Air Force One. „Всъщност това не беше обсъждано“, посочи той.

Анексирането на Тайван като китайска провинция е основна цел за Си и той подготвя военните да завземат острова със сила, ако е необходимо. Такова събитие би имало глобални последици.

САЩ са най-важният поддръжник на Тайван в съпротивата му срещу заплахите на Китай, но непоследователната позиция на Тръмп по отношение на тази десетилетна подкрепа подхрани опасенията за това какво би се случило, ако Си поиска американски отстъпки.