Изровената земя в източните покрайнини на Йоханесбург – до миналата седмица пасище за добитък, оградено с бодлива тел – се превърна в най-новия епицентър на южноафриканската златна треска, предаде АФП.

Десетки търсачи на злато се стекоха в малкия град Спрингс – на приблизително 50 километра източно от Йоханесбург, ровейки се в пръстта в търсене на злато. Това напомня за треската, създала Йоханесбург – финансовата столица на Република Южна Африка – в началото на 20 век.

Златотърсачите, снабдени с кирки, дошли сякаш от нищото. "Плъзнаха като вирус", каза охранителката Принцес Токо Млангени пред АФП от своя дом от ламарина с гледка към полето, спомняйки си за първата им поява – на 8 февруари.

Внезапното нашествие в Спрингс – родното място на Нобеловия лауреат за литература от 1991 г. Надин Гордимър, е отражение на по-голяма златна треска в световен мащаб. Цената на благородния метал се повиши до над 5000 щатски долара за тройунция, което е двойно над нивото ѝ през януари.

Според брата на Млангени – Никълъс – надпреварата в градчето започнала, когато човек, който копаел дупка за кол на ограда, забелязал необикновения оттенък на почвата и я промил с вода. Новината се разпространила в социалните мрежи и само за дни полето се изпълнило с ентусиазирани златотърсачи.

Повечето от тях търсят по-скоро начин да оцелеят, отколкото богатство, в страна, в която безработицата се задържа на около 32%, по данни на правителството.

Млангени също изпробвала късмета си. "Намерих много малко, само ето толкова", посочи тя, показвайки малка част от нокътя на кутрето си. Предвид предстоящата ѝ 12-часова смяна, търсенето за тази майка на две деца по-скоро не си струва усилието.

Други са по-настоятелни.

Сиябонга Сидонтса пълни чували от царевично брашно с почва. "Дойдох във вторник. Живея на 30 минути пеша и връщам чувалите обратно с това", каза той, сочейки ръчната количка, която използва за тази цел.

Обработвайки по 10 чувала почва на ден, за пет дни той е спечелил 450 ранда (по-малко от 30 щатски долара) – повече, отколкото изкарва за седмица, откакто е загубил работата си като градинар преди 5 години.

Някои екипи работят на по-големи обороти, товарейки малки самосвали. Мъжете копаят, работейки по джапанки из гъстата черна пръст. Жените носят товара до превозните средства.

Една от тях се промъква измежду изровените участъци под зоркия поглед на крави, изгонени от пасището си. На главата си тя балансира чувал с прясно изкопана почва.

За Сидонтса отговорът е прост: трябва да отворят истинска мина тук, "за да има къде да работим".

Република Южна Африка – известна с богатството си на полезни изкопаеми, преживя подобна треска през 2021 година, когато кристалоподобни камъни предизвикаха диамантена треска, а експертите установиха, че всъщност става дума само за кварц.

В РЮА има развит подземен свят на незаконни златотърсачи.