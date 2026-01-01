На 11 февруари, по време на обща аудиенция, папа Лъв XIV припомни светите братя Кирил и Методий и отправи апел за помощ след тежките наводнения в Колумбия.

Светите братя Кирил и Методий, апостоли на славяните и покровители на Европа, могат да върнат духовната сила на Европа. Това каза понтификът, който поздрави полските поклонници, присъстващи на общата аудиенция, и припомни „бащите на християнството, на езика и на културата на славянските народи“.

"Нека се върнем към тяхното апостолско дело, както призоваваше Свети Йоан Павел II, в изграждането на ново единство на европейския континент за преодоляване на напреженията, разделенията и противоречията – религиозни и политически", каза папата, цитиран от VaticanNews.