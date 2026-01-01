Тяло на мъж е открито на плаж на южния бряг на Кипър, като първоначалните данни сочат, че става въпрос за изчезналия на 7 януари руски бизнесмен Владислав Баумгертнер, съобщават кипърски и гръцки медии.

Както пише информационният портал „Сайпръс мейл“, тялото е открито на плаж западно от Лимасол в сряда. Аутопсията е извършена вчера от съдебен лекар, извикан от администрацията на британските военни бази в Кипър, в чиято юрисдикция е намерен трупът.

Former head of the Russian fertilizers manufacturing giant Uralkali, Vladislav Baumgertner, vanished on Cyprus last week. No one can find him. pic.twitter.com/0NPb6zs8cR — Mike’s Random Thoughts (@mike54371842) January 13, 2026

Тялото е в напреднал стадий на разложение, поради което категорична идентификация ще е възможна едва след анализ на ДНК пробите. Аутопсията не е довела и до заключение за причината за смъртта.

Говорител на кипърската полиция заяви, че дрехите, с които е било облечено тялото, приличат на облеклото, което е носел 56-годишният руски бизнесмен по времето на изчезването си. Мястото, където е открит трупът, също е в зоната на издирване на Баумгартнер, защото той последно е видян да слиза от такси в селището Писури в близост до плажа.

Името на Баумгартнер нашумя през 2013 г., когато той бе задържан в Беларус. По онова време той беше изпълнителен директор на руската компания „Уралкалий“ - водещ производител на калиеви торове, който беше в конфликт с беларуския производител на същия продукт. Впоследствие Баумгертнер беше есктрадиран в Русия и по-късно оправдан по обвиненията в злоупотреба със служебно положение.