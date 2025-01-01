Крадци в Северна Франция са откраднали бижута на стойност до 1,2 милиона долара, съобщи полицията в събота.

Според съобщенията, крадците са нахлули в бутик за бижута в центъра на Рубе, близо до Лил, и са взели за кратко бижутера и съпругата му за заложници, преди да избягат с ценностите. Бижутата са били на стойност „между 500 000 и един милион евро“, съобщи полицията.

Тя е започнали разследване за отвличане, организирана престъпност и въоръжено изнудване.

При отделен инцидент по-рано също в сряда няколко души взривиха сейф за парични преводи, принадлежащ на главната поща в Рубе, и избягаха с чантата, която се намирала вътре. По-късно се оказа, че чантата не е съдържала нищо друго, освен още празни чанти. Шестима души бяха арестувани същата вечер. Обирите идват, след като банда нахлу в музея Лувър в Париж посред бял ден миналия месец, открадвайки бижута на стойност около 102 милиона долара.