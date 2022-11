Thirteen people were missing on Saturday after heavy rains caused a landslide on the Italian island of Ischia, media reports said.

Най-малко осем души загинаха на остров Иския в Италия при свлачище, причинено от наводнение, съобщи вестник „Реублика”, позовавайки се на вицепремиера Матео Салвини.В същото време агенциите АНСА и Аджи по-късно съобщиха, че 13 души са в неизвестност след свлачището, което започна над малкия град Казамичола и стигна до морския бряг.По предварителни данни в неизвестност се водеха четирима души от едно семейство, включително новородено бебе. Те са били обитатели на къща, която е била отнесена от калния порой. По последни данни най-малко 10 сгради са разрушени. Според местните власти на остров Иския са паднали около 120 мм дъжд. Калта повлече автомобили надолу по хълма, като най-малко едно превозно средство беше отнесено в морето, от което двама души бяха спасени. Местните власти призоваха жителите на Иския, разположен край бреговете на Неапол, да останат по домовете си, за да не възпрепятстват спасителната операция.Италианските власти обявиха оранжев код поради проливни дъждове и гръмотевични бури в четири области: Кампания, Молизе, Лацио и Сицилия. Други 11 области обявиха жълто ниво.