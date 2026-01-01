/ БТА / АП / Sophie Bates

19-годишен мъж от щата Мисисипи се изправи пред съда, за да отговори на обвинения във връзка с предполагаем палеж на синагога, съобщиха федералните и местните власти. Храмът е бил взривен от расистката организация Ку Клукс Клан през 1967 г., пише alarabiya.net.

Федералните власти идентифицираха Стивън Спенсър Питман като единствен заподозрян за атаката срещу синагогата „Бет Израел“ в Джаксън – столицата на щата – извършена в ранните часове на 10 януари.

Според изявления на Министерството на правосъдието на САЩ и канцеларията на губернатора Питман е използвал бензин, за да подпали синагогата, като е причинил значителни щети на административните помещения и библиотеката.

Той е получил изгаряния по части от тялото си, съобщиха от Министерството на правосъдието. За други пострадали не се съобщава.

 

 

„Този отвратителен акт на антисемитско насилие няма място в нашата страна“, заяви главният прокурор на САЩ Пам Бонди.

„Разпоредих на прокурорите си да търсят строги наказания за това отвратително деяние и оставам дълбоко ангажирана със защитата на американските евреи от омраза“, добави тя.

Питман е обвинен в палеж, съобщиха от канцеларията на губернатора.

Той е бил задържан, след като е посетил медицинския център на Университета на Мисисипи с изгаряния, които не са животозастрашаващи, уточниха от канцеларията на губернатора.

