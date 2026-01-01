19-годишен мъж от щата Мисисипи се изправи пред съда, за да отговори на обвинения във връзка с предполагаем палеж на синагога, съобщиха федералните и местните власти. Храмът е бил взривен от расистката организация Ку Клукс Клан през 1967 г., пише alarabiya.net.

Федералните власти идентифицираха Стивън Спенсър Питман като единствен заподозрян за атаката срещу синагогата „Бет Израел“ в Джаксън – столицата на щата – извършена в ранните часове на 10 януари.

Според изявления на Министерството на правосъдието на САЩ и канцеларията на губернатора Питман е използвал бензин, за да подпали синагогата, като е причинил значителни щети на административните помещения и библиотеката.

Той е получил изгаряния по части от тялото си, съобщиха от Министерството на правосъдието. За други пострадали не се съобщава.

This is Stephen Spencer Pittman 19.



On Monday, he was charged trying to blowing up the only synagogue in Jackson, Mississippi. He allegedly laughed about the attack, telling his father “he finally got them” and calling it the “synagogue of Satan.” pic.twitter.com/SAhgCsbhAE — Maine (@TheMaineWonk) January 13, 2026

„Този отвратителен акт на антисемитско насилие няма място в нашата страна“, заяви главният прокурор на САЩ Пам Бонди.

„Разпоредих на прокурорите си да търсят строги наказания за това отвратително деяние и оставам дълбоко ангажирана със защитата на американските евреи от омраза“, добави тя.

Питман е обвинен в палеж, съобщиха от канцеларията на губернатора.

Той е бил задържан, след като е посетил медицинския център на Университета на Мисисипи с изгаряния, които не са животозастрашаващи, уточниха от канцеларията на губернатора.