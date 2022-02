Ясни са актьорите, режисьорите и филмите, които ще се борят за. 94-тата церемония по раздаването ще се проведе на 27 март в Лос Анджелис.

БТА

С най-много номинации е филмът "The power of the dog" на Джейн Кемпиън. Зловещият психологически уестърн за потиснат животновъд от 20-те години на миналия век в Монтана е номиниран в цели 12 категории.

Следва го научнофантастичният епос "Dune" с 10 номинации за наградите "Оскар".





Черно-белият полуавтобиографичен разказ на Кенет Брана "Belfast" за насилието в Северна Ирландия през 60-те години на миналия век и римейкът на "West Side story" на Стивън Спилбърг се изравниха за третото място със 7 номинации.

Водещи на церемонията по номинациите бяха Лесли Джордан и Трейси Елис Рос, а част от тях бяха обявени от различни професионални групи, като медици, пожарникари и студенти по театрално и кино изкуство.