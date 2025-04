Демократът Кори Букър подобри рекорда за най-дълга реч в американския Сенат, говорейки повече от 25 часа поред срещу политиката на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед Прес.

„Изправям се с намерението да наруша нормалния ход на работа в Сената на САЩ, докато физически съм способен. Изправям се тази вечер, защото искрено вярвам, че страната ни е в криза“, заяви той на 31 март, в началото на своята маратонска реч.

Словото на сенатора от Ню Джърси заличи рекорда от 1957 г., поставен от Стром Търмънд – сенатор от Южна Каролина, поддръжник на расовата сегрегация, който се противопоставя на исторически закон за гражданските права и говори в пленарната зала 24 часа и 18 минути, отбелязва Франс Прес.

Символично, малко преди да надмине този рекорд, Кори Букър припомни с разчувстван и изморен глас думите на един от своите ментори – Джон Луис, емблематична фигура на движението за граждански права от 60-те години.

Сенаторът използва лозунга на бившия демократ в Конгреса, който почина през 2020 г., за да призове американците да предизвикат „безредици, добри безредици“ в обществото в отговор на политиките на Доналд Тръмп.

Senator Cory Booker breaks the record for the longest Senate floor speech. NOT a filibuster because there was no bill or amendment up for a vote.



He did it all for nothing. pic.twitter.com/f8lYA7ywou