Финалният епизод на 36-ия сезон на култовия сериал „Семейство Симпсън“, излъчен миналия месец, шокира зрителите с неочаквана смърт на един от най-обичаните герои – Мардж Симпсън. Феновете на анимацията все още не могат да преодолеят тъгата, предава CNN.

Но в често абсурдния свят на Спрингфийлд, изглежда, сълзите може и да са прибързани.

Епизодът, озаглавен „Estranger Things“ (игра на думи с популярния сериал „Stranger Things“), предлага поглед 35 години напред в бъдещето. Лиса е вече успешна и заема поста комисар на НБА, а Барт ръководи нерегламентиран дом за възрастни, в който живее баща им Хоумър – издържан с парите на Лиса. Двамата брат и сестра са се отчуждили, след като спират да гледат заедно любимото си детско шоу „Итчи и Скрач“.

В една от сцените се вижда погребението на Мардж. Вече порасналите Симпсън деца стоят край надгробната ѝ плоча, на която пише: „Обичана съпруга, майка и овкусителка на пържоли.“

По-късно Лиса намира старо видео, в което майка им ги съветва винаги да бъдат близки. Това трогва Лиса и Барт и ги подтиква да се помирят. В небесата Мардж наблюдава събирането им с усмивка.

„Толкова съм щастлива, че децата ми отново са близки,“ казва Мардж от отвъдното. Там тя вече е омъжена за дългогодишната си знаменитост-влюбеност – Ринго Стар от „Бийтълс“.

„Скъпа, ще закъснеем за шведската маса в Рая“, подканя я Ринго.

„Добре, Ринго,“ отвръща Мардж. „Толкова съм щастлива, че в Рая можем да се оженим за различни хора.“

Сцената предизвика бурни реакции в интернет – феновете са развълнувани, изненадани и донякъде разочаровани от тази развръзка.

OMG THEY KILLED MARGE 😭 it’s a sad day for us Simpsons lovers