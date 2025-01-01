Извършителят на атентата срещу синагогата в Манчестър миналата седмица е се обадил на полицията по време на атаката, заявявайки, че „изразява вярност към групировката „Ислямска държава” (ИДИЛ)”, съобщи говорител на британската антитерористична полиция, цитиран от АФП.

„В началото на нападението пред синагогата на еврейската общност в Хитон Парк нападателят се е обадил на полицията, заявявайки, че е дал клетва за вярност на групировката „Ислямска държава“, посочи говорителят. Разследването за мотивите зад атаката продължава, добави той.

Нападение край синагога в Манчестър, има загинали и ранени

Нападението се състоя на 2 октомври, денят на празника Йом Кипур, и доведе до смъртта на двама еврейски вярващи.

Нападателят, 35-годишен британец от сирийски произход, беше убит от полицията.