Най-малко 30 души, сред които и пациенти, са загинали, след като управляващата военна хунта в Мианма нанесе въздушен удар по голяма болница в западния щат Ракхайн, съобщиха днес представители на бунтовнически групировки, хуманитарен работник и очевидец, цитирани от Ройтерс. По думите им над 70 души са ранени.

Болницата в административния район Мраук У в Ракхайн е била поразена късно вчера от бомби, пуснати от военен самолет, съобщи Кхайн Ту Ка, говорител на "Армията на Аракан" - групировка, която води боеве с управляващата хунта в части от крайбрежния щат.

„Многопрофилната болница в Мраук У беше напълно унищожена“, каза Кхайн Ту Ка пред Ройтерс. „Големият брой жертви е в резултат на това, че болницата беше ударена директно“, допълва той.

Говорител на хунтата не е отговорил на запитванията за коментар.

Мианма е обхваната от конфликт, откакто армията потуши протестите срещу преврата през 2021 г., който свали от власт демократичното правителство на нобеловата лауреатка Аун Сан Су Чи.

Поразената сега болница с капацитет от 300 легла е била препълнена с пациенти по време на удара, каза хуманитарният работник Уей Хун Аун. В нея са били настанени и пациенти от други райони на страната, в които здравните грижи са преустановени заради размирната обстановка в страната.

Сградата на многопрофилната болница е напълно разрушена, става ясно и от кадри в социалните мрежи, разпространени от Уей Хун Аун и публикувани. Ройтерс не успя да потвърди автентичността на изображенията. „Останалите пациенти бяха преместени на безопасно място“, каза той пред Ройтерс.