Мъжът, който рискува живота си, за да изтръгне пушката от един от нападателите на плажа Бонди в Сидни, Австралия, е бил прострелян два пъти, съобщи негов близък.

По информация на 7 News Australia името му е Ахмед Ал-Ахмед – 43-годишен собственик на магазин за плодове.

Баща на две деца, героят от Съдърланд е бил прострелян два пъти в суматохата и е трябвало да бъде опериран.

7 News Australia разговаря с баротвчед му Мустафа, който сподели, че Ахмед няма никакъв боен опит и просто е минавал наблизо, когато е решил да се намеси.