Президентът Илияна Йотова продължава срещите с хората, които според основния закон могат да заемат поста „служебен министър-председател“, в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебен премиер. Това съобщиха от пресекретариата на държавния глава.

Днес президентът ще се срещне на „Дондуков“ 2 с управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев, а по-късно ще разговаря с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

На 29 януари, четвъртък, държавният глава ще приеме омбудсмана на България Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова.

На 30 януари, петък, президентът Илияна Йотова ще се срещне с председателя на Сметната палата Димитър Главчев и неговите заместници Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание Рая Назарян; управителя на БНБ Димитър Радев или подуправител на БНБ – Андрей Гюров, Петър Чобанов, Радослав Миленков; председателя на Сметната палата Димитър Главчев или заместник-председател на Сметната палата – Маргарита Николова, Силвия Къдрева; омбудсмана или негов заместник – съответно Велислава Делчева, Мария Филипова.

Държавният глава Илияна Йотова следва да проведе срещи и разговори с тях и след това да обяви избрания от нея служебен премиер.

В края на 2025 г. тогавашният президент Румен Радев проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. На 16 януари Радев обяви, че страната отива на избори, след като от АПС върнаха третия мандат неизпълнен. Преди това бяха върнати и първите два проучвателни мандата – на ГЕРБ - СДС и на „Продължаваме промяната-Демократична България".