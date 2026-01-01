/ БТА

Варненският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража", на 36-годишен украински гражданин, обвинен за предумишлено убийство, съобщиха от пресцентъра на съда. Престъплението е извършено по особено мъчителен и жесток за жертвата начин.

Убийството е извършено на 25 януари в землището на село Кичево. Жертвата е 50-годишен мъж от Варна. Обвиняемият искал да наеме разсадник, собственост на убития. Според прокуратурата той направил и опит да прикрие извършеното. 

Според съда са събрани достатъчно доказателства, от които да е налице подозрение за съпричастност на украинския гражданин към извършеното престъпление. Освен това има реална опасност, ако е с по-лека мярка за неотклонение, той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на Окръжния съд във Варна подлежи на обжалване.

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Последвайте ни

Варна