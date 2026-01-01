Варненският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража", на 36-годишен украински гражданин, обвинен за предумишлено убийство, съобщиха от пресцентъра на съда. Престъплението е извършено по особено мъчителен и жесток за жертвата начин.

Убийството е извършено на 25 януари в землището на село Кичево. Жертвата е 50-годишен мъж от Варна. Обвиняемият искал да наеме разсадник, собственост на убития. Според прокуратурата той направил и опит да прикрие извършеното.

Според съда са събрани достатъчно доказателства, от които да е налице подозрение за съпричастност на украинския гражданин към извършеното престъпление. Освен това има реална опасност, ако е с по-лека мярка за неотклонение, той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Определението на Окръжния съд във Варна подлежи на обжалване.