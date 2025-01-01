Малък самолет е катастрофирал в румънския град Арад, предаде Аджерпрес. При катастрофата са загинали и двамата души на борда, съобщиха представителите на службата за спешна помощ в окръг Арад.

Според източниците и двамата пътници, мъже на възраст около 45 години, са починали на мястото на инцидента.

Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад, който е затворен от юни. В завода е имало обаче няколко служители за охрана на обекта, които са повикали службите за спешна помощ.

Източници от разследването са съобщили пред Аджерпрес, че самолетът е излетял от летище "Сирия", което се намира на около 25 км от мястото на катастрофата, и е трябвало да се приземи в Арад.