Летището във Виена е затворено до 11 часа местно време днес поради заледяване на пистата, предизвикано от ниски температури и снеговалеж, съобщиха австрийски електронни медии.

Пристигащите полети биват пренасочвани, а планираните излитания се забавят или отменят. Засегнати са хиляди пътници, съобщиха от ръководството на авиовъзела.

Препоръчва се пътниците да проверят статуса на полета си на електронните сайтовете на авиокомпаниите. Ако полетите са отменени, молбата на летищното ръководство е пътниците да не се отправят към летището. Работи се интензивно за възстановяване на въздушното движение, засега се очаква прекъсването на въздушния трафик да продължи до 11 часа, се посочва в съобщение от летищната администрация.