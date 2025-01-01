Летищата в Западна Дания днес възобновиха рано тази сутрин работа, след като бяха затворени в продължение на часове заради неидентифицирани дронове, летящи във въздушното им пространство през нощта, предаде Ройтерс.

Това е вторият подобен инцидент в страната през последната седмица.

Летището в град Билунд, което е второто по големина в Дания, беше затворено за около час, докато летището в Олборг, използвано за търговски и военни полети, остана затворено в продължение на три часа заради неидентифицирани дронове късно снощи, съобщи датската полиция.

Дронове са наблюдавани и над близките летища в Есберг, Сондерборг, както и над въздушната база "Скридструп" в Дания - място, където се помещават някои от датските изтребители Ф-16 и Ф-35. Всички пет места са разположени на полуостров Ютландия в Западна Дания.

Датската полиция съобщи, че дроновете са следвали подобен модел на поведение като тези, които нарушиха полетите на летището в Копенхаген късно в понеделник вечерта и рано във вторник сутринта.

Според полицията това са едни от "най-сериозните атаки" срещу датската критична инфраструктура и те могат да бъдат свързани с поредица предполагаеми нарушения от руски дронове и други инциденти в Европа. Датските органи на реда не дадоха доказателства в подкрепа на това твърдения, отбелязва Ройтерс.

Руският посланик в Дания Владимир Барбин отрече каквато и да било намеса на Русия в инцидента с летището в Копенхаген.