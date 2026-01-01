Европейските държави „настойчиво си проправят път“ в Черноморския регион и игнорират Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

„Европа настойчиво си проправя път в Черноморския регион, игнорирайки съществуващата Организация за черноморско сътрудничество. Същото важи и за Арктика“, отбеляза министърът.

„Европейският съюз доскоро се смяташе за напълно способен и, най-вече, имащ право да се намесва във всички тези процеси и да претендира за водеща роля“, посочи ръководителят на руското външно министерство.