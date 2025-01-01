Мощни експлозии разтърсиха украинската столица Киев рано тази сутрин, след като в цялата страна бе обявена въздушна тревога, предадоха световните агенции.

Руски ракетни атаки и удари са отнели живота на най-малко четирима души в украинската столица, предаде Ройтрес, като се позова на ръководителя на киевската военна администрация Тимур Ткаченко.

По предварителни данни в Святошински район са загинали най-малко четирима и са били ранени трима души, уточни Ткаченко, цитиран от Укринформ. Той каза, че ранените при ударите са общо най-малко седем.

"Руснаците умишлено се насочват към гражданска инфраструктура и жилища. Циничен терор", заяви Ткаченко в мрежата "Телеграм".

And this is Kiyv... Also the work of Russia pic.twitter.com/I0MWlmFkJK — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) November 25, 2025

Укринформ съобщи, че през нощта руските войски са извършили комбинирана въздушна атака срещу Украйна, използвайки крилати и балистични ракети, както и дронове.

Украинските противовъздушни сили се задействаха в Киев рано тази сутрин срещу руски дронове и вероятна ракетна атака, заяви и кметът на столицата Виталий Кличко.

В публикация в „Телеграм“, Кличко съобщи също така за прекъсвания на електро- и водоснабдяването.

Той добави, че в Печерски район в центъра на града е била поразена сграда. На снимки, публикувани в неофициални канали в социалните мрежи, се вижда как части от сграда са обхванати от пламъци.

#BREAKING

Al Arabiya TV correspondent: Echoes of explosions in the Ukrainian capital #Kiev_Kyiv and calls for residents to head to shelters @AlarabyTV #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/91WOmGn0oe — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) November 24, 2025

Междувременно трима души бяха убити, а 10 - ранени тази нощ при украинска атака срещу руската Ростовска област, съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар. За шестима ранени при атака с дронове съобщи губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев, предаде Ройтерс.

Въоръжените сили на Украйна извършиха през изминалата нощ масирана атака срещу южните райони на Русия. Най-мощните удари бяха нанесени върху Новоросийск и Таганрог, посочва ТАСС, цитирайки властите.

БТА

По данни на министерството на отбраната силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта общо 249 дрона над руските области, над Черно и Азовско море, 116 от тях - над Черно море. Над Краснодарския край са прехванати и унищожени 76 дрона, 23 над Република Крим, 16 над Ростовска област, 7 над Брянска, по 4 над Курска област и над акваторията на Азовско море, 2 над Белгородска област и един над Липецка област, уточни министерството.