Китай изстрелва нов екипаж към космическата станция „Тянгун“, включващ най-младия си астронавт и 4 лабораторни мишки, съобщиха властите.

Мисията „Шънчжоу-21“ ще излети на 31 октомври в 23:44 ч. местно време от космодрума Дзюцюан в северозападен Китай, информира Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA).

Инженерът У Фей, на 32 години, ще стане най-младият китайски астронавт, участвал в орбитална мисия. Той ще лети заедно с командира Джан Лу (48 г.), ветеран от мисията „Шънчжоу-15“, и специалиста по полезен товар Джан Хунчжан (39 г.).

Освен тях, в орбита ще бъдат изпратени четири мишки – първите гризачи, използвани за експерименти на борда на „Тянгун“.

„Да вплета мечтите си в славното пътуване на китайската космическа програма е най-големият дар на тази епоха“, заяви У Фей.

Китай е третата държава, изпратила човек в орбита, и вече е приземявала роботи на Марс и Луната. Под ръководството на Си Дзинпин, страната цели до 2030 г. да изпрати пилотирана мисия до Луната и да започне строеж на лунна база.

CMSA потвърди, че работи по тази цел, включително с тестове на лунния модул „Ланюе“ и кораба „Мънчжоу“.