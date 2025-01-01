ГЕРБ трябва да надгражда в образование, иновации, заяви Бойко Борисов на среща със синдикалисти, с ректора на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" и председател на Асоциацията на висшите училища проф. Георги Вълчев, излъчвана във Фейсбук. На разговора присъстваха още министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов, депутатът от ГЕРБ Йорданка Фандъкова, председателят на синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ Лиляна Вълчева.

Нямам неизпълнено обещание, днес ще имаме среща с ИТ сектора, за да им кажа, че сме изпълнили обещанието си да създадем условия за повече кадри в тази сфера, подчерта Борисов. И добави, че за ГЕРБ образованието, здравето на хората, сигурност и отбрана винаги са били приоритет.

Оценяваме, че най-накрая получаваме достойни заплати в сферата и, ако следващите години успеем стъпка по стъпка да подобрим материалната база, това ще бъде признание за България, посочи ректорът на СУ "Св. Климент Охридски". Тази година рейтингът на СУ е над 70%, което означава, че доверието в българското образование се връща, отбеляза проф. Вълчев.

Първо подходихме с възнагражденията на учителите, 136 нови млади преподаватели само в София има тази година. Сега и с тези на МВР, армията, вследствие на което подборът на кадри става по-прецизен, коментира лидерът на ГЕРБ. А и за пенсионерите с милиард и нещо отгоре ще има догодина, ще напрегнем докрай системите, за да усетят хората, че се прави нещо за тях, увери Борисов, като отбеляза, че за инфраструктурата на училищата е направено много. Помагаме на църквата, на религиите, допълни той.

Министър Красимир Вълчев съобщи, че тази година има 36% увеличение на приема на медицински сестри, благодарение на това, че са освободени от такса, Физическият факултет е запълнен изцяло, което не се е случвало от 10 години в Софийския университет, имало и много желаещи за изучаване на природоматематически науки, 184 души са приети за пиари.

В началото на срещата Лиляна Вълчева подари на Борисов икона и благодарствени грамоти до депутатите от ГЕРБ. "Благодарностите са за това, че на прага на еврозоната влизаме с едни добри заплати", каза тя.

В Брюксел толерират, че вкарахме България в еврозоната, премахнахме мониторинга, влязохме в Шенген, посочи Бойко Борисов и допълни: "Само от Господ имам страх, защото той непрекъснато гледа. Може да забави, но редът си идва". Той си закачи подарената икона веднага на стената.