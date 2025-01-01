Сдружение „Дигитално общество за културна дипломация“ подновява традицията Sofia pARTy TRAM чрез езика на маскарадното, карнавалното и електронното музикално изкуство. Инициативата привлича творчески настроените софиянци от различни поколения и дава крила за изява на съвременния градски човек.

Събитието е вдъхновено от добри практики в Краков, Варшава, Будапеща, Белград, Сан Франциско и Берлин, а в София началото на съвременния формат е поставено на 21 януари 2023 г. Мотриса, тип PESA ще бъде брандирана, украсена тематично, заредена с напитки и оборудвана, а стартовата точка е спирката на трамвай №7 срещу пилоните на НДК в 18:00 ч.

Специалният маршрут обединява линиите 7, 27, 3 и 5, а гражданите могат да се качват и да слизат на всяка спирка. Целта е обхващане не само на централните зони на столицата, но и на жизнената периферия на града, защото достъпът до градска култура е за всички. Зад пулта в мотрисата застават Даниела Арнаут (Disco Manga) и актьорът Валери Кирилов (VLR).

Събитието е 18+ след 20:00 ч. Входът е свободен. Под слогана #ВлезВрелси инициативата се осъществява с изключителното съдействие на „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Дрескодът e аутфит с почерк на анимационни и приказни герои.

Режисьор е д-р Атанас Лозанов, а своят кураторски дебют прави Стефани Петрова.