Кипърската православна църква обяви нова схема за финансова помощ за семействата с три или повече деца - инициатива, която има за цел да повлияе на намаляващата раждаемост, съобщи "Сайпръс мейл".

Схемата, която е на стойност около 2 милиона евро годишно, ще стартира незабавно.

"1500 евро ще се дават при кръщението на детето, 1000 евро при записването в начално училище, 1000 евро при записването в средно училище и още 1000 евро при записването в гимназия", заяви кипърският архиепископ Георгий.

Освен това семействата ще получават годишни ваучери на стойност 100 евро за Великден и Коледа за децата до 18-годишна възраст.

Подкрепата ще се отнася изключително за православни християнски семейства с деца, родени след 1 януари 2025 г., които са трето или последващо дете в домакинството.

За да отговарят на условията, поне единият от родителите трябва да е православен кипърски гражданин, а семейството трябва да пребивава постоянно на острова.

Родителите трябва да са сключили брак в православна църква и да имат поне три деца, включително детето, което ще се ползва от помощта, което също трябва да е кръстено като православен християнин.

Не се уточнява дали самотните родители ще отговарят на условията за участие в програмата.