Президентът на Гватемала Бернардо Аревало обяви извънредно положение, за да увеличи правомощията на властите в борбата с бандите, които убиха осем полицаи и през последните дни превзеха няколко затвора в централноамериканската страна, предаде Франс прес.

"Реших да обявя извънредно положение на цялата територия на страната за 30 дни, считано от днес (неделя)", за да "гарантирам защитата и сигурността" на гватемалците, заяви Аревало в обръщение.

Държавният глава обяви също, че полицията е поела контрола над затворите, където от събота членове на банди държаха десетки хора като заложници.

БТА/АП

БТА/АП

БТА/АП

БТА/АП

БТА/АП

БТА/АП

БТА/АП

БТА/АП