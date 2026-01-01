Испанският премиер Педро Санчес заяви днес, че изпълнителната власт "ще разследва строго" и ще предприеме "всички необходими мерки", за да не се повторят трагедии като железопътните катастрофи в Южна Испания, при които загинаха 47 души, съобщиха агенция ЕФЕ и испанската обществена телевизия. Той обеща също "да потърси справедливост", ако това "е необходимо и уместно".

Санчес направи тези изявления пред парламента, където се яви по собствено желание на първото заседание за годината, за да даде обяснения за последните железопътни инциденти.

"Държавата като цяло прави и ще направи всичко, което е по силите ни, за да помогне" на жертвите, подчерта той. След като се установи какво точно е довело до инцидента, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да не се повтарят подобни трагедии.

Премиерът Педро Санчес призова да не се дезинформира обществото и да не се всява страх, като се казва, че испанската железопътна система е в упадък или не е безопасна, защото това не е вярно.

"Тя не е съвършена, има значителни недостатъци, особено в определени райони, има много работа за вършене и много за подобряване, в това всички можем да се съгласим", призна Санчес за испанската жп мрежа, но добави, че тя е "една от най-добрите в света", според Деветия доклад на Европейската комисия за железопътните оператори.

Испания разполага с мрежа от 15 700 километра жп линии, петата по дължина на европейския континент, 4500 от които са високоскоростни. Това я поставя след Китай, но пред големи икономики като САЩ, Япония или Германия, отбелязва испанската обществена телевизия.

В своето изказване след Санчес лидерът на Народната партия Алберто Нунес Фейхо отвърна, че инцидентът в Адамус и Джелида е бил "предотвратим инцидент, а не непредвидима катастрофа". Освен това консервативният лидер обвини премиера, че е дошъл в Конгреса, за да "лъже", и го предупреди, че правителството ще трябва "да седне на подсъдимата скамейка" заради трагедията.

Лидерът на крайнодясната партия "Вокс" Сантяго Абаскал също поиска оставката на Санчес. "Трябваше да подадете оставка отдавна, не знам какво правите все още на този пост, няма нито един европейски лидер, който след всичко, което вие сте направили, да е в състояние да остане на власт", заяви той. Той обвини премиера в "небрежност" в областта на обществените услуги, здравеопазването, енергетиката, транспорта и железопътните мрежи, които според него в миналото са били "за пример".

Това правителство е "бедствие" за испанците, добави Абаскал. Той заяви, че много от испанските граждани, пострадали от изригването на вулкана на Ла Палма, "продължават да живеят в бараки".