Япония започна да разполага части на въоръжените си сили днес в северна префектура, засегната от рекорден брой нападения на мечки срещу хора, при каквито от април досега са били убити 12 и ранени над 100 души, предаде Франс прес.

Поради строгото японско законодателство за носене на огнестрелно оръжие, войниците няма да бъдат въоръжени и няма да преследват животните. Вместо това, според министерството на отбраната на страната, те ще бъдат оборудвани със спрейове против мечки, палки, щитове, защитни очила, бронежилетки и мрежи, за да гарантират спокойствието на местните жители.

Недостигът на храна и по-специално на жълъди, е накарал тази година някои мечки, чиято популация не спира да нараства на територията на японския архипелаг, да навлязат в градовете и по-скоро в северните префектури на страната, като например Акита и Ивате, съобщават експерти.

Обезлюдяването на селските райони също е размило естествените граници между градовете и хабитатите на мечките, които са разширили територията си до жилищните зони, смятат изследователи.

Японските сили за самоотбрана се съгласиха да предоставят логистична помощ на провинциалните райони, като пренасят капани за мечки, превозват ловците и връщат в местообитанията им заловени животни. Така днес отряд от 15 войници беше разположен в град Кадзуно, Акита, за да постави капан за мечки.

Губернаторът на префектура Акита, който неколкократно е предупреждавал, че префектурата не разполага със средства да се бори с мечките, благодари на военнослужещите за оказаната помощ. "Координирайки инициативите с местните общини се надявам да подпомогна техните действия", отбеляза Судзуки на церемония за подписването на споразумение с армията, с което официално бе даден старт на намесата на военнослужещите.

Заместник генералният секретар на правителството Кей Сайто заяви, че ако главната цел на армията е националната отбрана, то тя може да оказва съдействие и вътре в страната при нужда. Правителството на Санае Такаичи, което се опитва да разработи план за действие, за да се справи с тази криза, проведе специална среща миналата седмица и обяви, че ще представи готов план до средата на този месец. Той ще предвижда по-голям брой ловци, които могат да се намесват спешни случаи, когато мечка е забелязана в жилищен район.

Правителството предвижда да повери лова на мечки на полицаи и местни служители, които притежават разрешително за лов.