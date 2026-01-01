Министерството на здравеопазването на САЩ съобщи, че един от 17-те американци, които се репатрират от нидерландския круизен кораб "Хондиус", има леки симптоми, а друг е дал слабо положителен PCR тест за щама от Андите на хантавируса, съобщи Ройтерс.

Симптоми на заболяването бяха установени и при един от френските пътници, евакуирани от кораба.

Последните два полета за евакуация на пътниците от круизния кораб „Хондиус“, който е закотвен край Тенерифе на испанските Канарски острови, ще отпътуват в понеделник следобед, съобщи министърът на здравеопазването на Испания Моника Гарсия, цитирана от Ройтерс и ДПА. Тя допълни, че до момента са евакуирани 94 пътници. Според Гарсия на борда ще останат 34 души, предимно членове на екипажа, които ще върнат „Хондуис“ в Нидерландия.

Единият от двата полета, от Австралия, ще вземе шестима от пътниците, а другият полет, от Нидерландия, ще евакуира 18. И на двата самолета ще бъдат качени пътници и от други държави, които не са организирали собствени евакуационни полети.

В неделя „Хондиус”, на борда на който беше регистрирано огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови. От там започна евакуацията на пътниците от различни националности.

По данни на СЗО осем души на борда са се разболели, а трима от тях са починали.

Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба по време на спирките по маршрута му и властите в много страни от света издирват евентуални случаи на опасното заболяване.

Британски парашутисти са се приземили на „голф игрище, осеяно със скали“, за да доставят медицински персонал и кислород на най-отдалечената задморска територия на Великобритания, остров Тристан да Куня в южната част на Атлантическия океан, съобщи ДПА. Операцията се е наложила заради предполагаем случай на хантавирус, съобщи британски военен командир.

В петък Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство потвърди, че британски гражданин е слязъл от круизния кораб „Хондиус“ на Тристан да Куня, където живее, с предполагаема инфекция от хантавирус.

Шестима парашутисти, консултант от британските военновъздушни сили и армейска медицинска сестра са се приземили на острова, който обикновено е достъпен само с кораб, защото не разполага с летище. Заедно с тях на острова са хвърлени кислород и медицински средства.

На Тристан да Куня, група от вулканични острови в Южния Атлантик, живеят 221 души. Британското министерство на отбраната съобщи, че това е първият случай, в който медицински персонал пристига с парашут, за да окаже хуманитарна помощ.