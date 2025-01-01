Разследване на гръцката Национална разузнавателна служба и полицията е установила улики за съществуването на цяла мрежа от шпиони азери, вербувани от Иран, която действа в страната, съобщава „Катимерини“.

Разкритията са започнали с ареста на 26-годишен азер на остров Крит през юни. Установено е, че той е влязъл в Гърция през януари, а през юни е наел стая край залива Суда на острова, от която е правил снимки на гръцки и съюзнически кораби във военноморската база. У него са открити 23 видеозаписа и 9 снимки, но е установено, че е направил над 5000 снимки, които е изпратил по електронен път, след което изтрил.

Властите проучват и възможна връзка на задържания в Гърция с 44-годишен азер, задържан в Кипър, който е снимал военни обекти в Лимасол и Пафос, а според израелската разузнавателна служба Мосад е имал идентична камера и идентичен компютър с криптиран софтуер, както и арестуваният в Суда.

Представител на гръцкото разузнаване, който е говорил пред „Катимерини“ под условие да остане неназован, е казал, че при изследването на мобилния телефон на 26-годишния азер са установени контакти с негови сънародници не само в Азербайджан, но и на остров Крит. Някои от тях са включени в списъците на чуждестранни специални служби като заподозрени за връзки с иранската Революционна гвардия.

Също така е установено, че при движенията си в Гърция задържаният е използвал един и същи таксиметров шофьор, с когото неколкократно е пътувал до летището в критския град Ханя за посрещане на пътници от Азербайджан. Ролята на шофьора се проучва, като служители на гръцкото разузнаване смятат, че е вероятно да става въпрос за участник на задържания, който също е работил за сметка на Революционната гвардия на Иран.