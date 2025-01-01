Днес се очаква протестиращи гръцки фермери да блокират граничния пункт с България "Кулата - Промахон". Готови са за блокади и по магистралата Солун – Атина, предаде БНР.

Земеделците, събрали се в Лефконас, Серес, успяха да пробият полицейска блокада с тракторите си и сега се насочват към граничния пункт, съобщи newsit.gr.

БГНЕС / И.Я.

Ако полицията постави кордон и спре земеделската техника, намеренията са за жива верига, като не се посочва дали блокадата ще е символична или ще продължи дълго.

Гръцките фермери настояват преди всичко за изплащане на цялата сума от помощи и обезщетения, като искат и мерки за повишаване на изкупната цена на продуктите.

Гръцки фермери блокират граничен пункт „Промахон“ в сряда

Очаква се днес отново за няколко часа да бъде прекъснато движението между Комотини и Ксанти. След почти два дни спряно движение на граничния пункт със Северна Македония при "Евзони" тракторите се оттеглиха.

Готовност за блокади има на три места на магистралата Солун - Атина, както и на пътя Солун – Халкидики. Блокирани пътища има и по островите.

Говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви, че задълженията към фермерите ще бъдат покрити до края на годината.

Протестиращите отговориха със заплахи за блокиране и на пристанища, като заявиха, че не вярват на обещания.

Гръцката полиция арестува десетки за измами със субсидии от ЕС

Крайните действия не помагат, отворени сме за диалог, заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

В изявление пред Правителствения съвет по икономическа политика Мицотакис посочи, че разбира недоволството на земеделските производители, и подчерта, че все пак за настоящата година те ще получат половин милиард евро повече спрямо предходната.

„Правя пълно разграничение между онези, които не са получили плащанията си поради проверки, и онези, които нямат право на субсидия“, отбеляза гръцкият министър-председател, цитиран от кореспондентът на БТА Иван Лазаров.