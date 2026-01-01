Цанко Цанков стана шампион на 1000 метра на Световната купа по зимно плуване в Гдиня, Полша.

Българинът спря хронометрите на 12:56.92 минути.

Втори и трети са двама представители на Полша, съответно Борис Каня и Лежек Заватски.

Участниците се състезаваха при температура на водата -0,3°C и на въздуха от -8°C.

Цанков плува в последната серия за деня и успя да направи най-добър резултат пред пълните трибуни на комплекса в Гдиня.

"Изключително съм щастлив и горд от постигнатия успех. Това беше най-тежкото ми плуване в ледени води, откакто се състезавам. Беше много студено, сурови условия, но се радвам, че завърших. Последните стотина метра не си чувствах тялото заради ледената вода, но съм безкрайно щастлив, че завърших това плуване за България и съм по-спокоен преди утрешните два старта на 200 и 450 метра", каза шампионът.