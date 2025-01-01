Французойка беше санкционирана със 110 евро по време на пътуване с влака по линията Париж–Ван, след като котката ѝ мяукала твърде силно, съобщи BFMTV.

Камий и нейният спътник Пиер пътували с домашния си любимец – котката Моне. За животното бил закупен отделен билет за 7 евро и то било настанено в специално предвиден вагон. Въпреки това няколко пътници подали оплаквания заради шумното мяукане. Контрольор на SNCF наложил глоба за „нарушение на обществения ред“.

Собственичката отказала да смени мястото си, тъй като сметнала оплакванията за неоснователни. „Несправедливо е да се глобяват хора, които пътуват с животни по всички правила“, коментира тя и вече е обжалвала санкцията пред железопътната компания.

Това е третият подобен случай във Франция през 2025 г. По-рано през януари пътник бе глобен за размяна на места, а през март жена с онкологично заболяване – за закупуване на билет след потегляне на влака.

Според правилата животни могат да пътуват във влаковете, но контрольорите имат право да реагират при „нарушение на комфорта на пътниците“. Юристи отбелязват, че подобни санкции рядко се отменят – през 2024 г. едва 15% от жалбите са били уважени. Камий заяви, че няма да използва услугите на SNCF, докато не получи официално обяснение.