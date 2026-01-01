Глоби до 2000 евро за непочистени имоти предвижда нов законопроект "Активна борба" на гръцкото Министерство на климатичните кризи.

Проектозаконът въвежда нова рамка за почистване на терени с цел превенция на пожари. Освен това Националния регистър за спазване на противопожарните мерки вече няма да е само формален, а ще бъде свързан с декларации, проверки и намеси на компетентните органи.

Срокът за почистване и деклариране на имотите се удължава до 15 юни. Собствениците са длъжни да почистват терените си от 1 април до 15 юни и да ги поддържат през целия пожароопасен сезон.

Глоби за нарушители: Забраняват косенето през пожароопасния сезон

Общините ще уведомяват собствениците, ще извършват проверки и при нарушения ще могат да пристъпват към служебно почистване. Пожарната служба ще налага глоби и санкции както за непочистване, така и за неподаване на декларация.

Предвидените санкции са в размер на:

1 евро на кв. м за непочистен имот (минимум 200 евро, максимум 2 000 евро);

100 евро при неподаване на декларация, ако почистването е извършено.

Ако нарушението бъде незабавно отстранено, глобата може да бъде намалена.

Предвиждат се и бързи механизми за намеса при висок риск от пожари, включително служебно почистване без съгласието на собственика, както и гъвкавост при удължаване на сроковете при неблагоприятни климатични условия. Осигурена е и възможност за подаване на декларации на хартия.