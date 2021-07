Welcome to the dawn of a new space age #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/Rlim1UGMkx

Космическия самолет "Юнити-22" на компанията "Върджин галактик" на б, където де факто започва Космосът. И успешно сеМашината се издигна в неделя над пустинята в щата Ню Мексико."Това бе преживяването на живота ми", сподели Брансън след завръщането на Земята.Целта на този изпитателен полет бе британският милиардер, предадоха осведомителните агенции.Около, съобщи BBC.

Това ена космическия самолет "Юнити-22" до ръба на космоса с пълен капацитет - двама пилоти и четирима пътници. Пилотите Дейв Макай и Майкъл Масучи контролираха запалването и изключването на ракетния двигател и активират опашката на апарата за маневрата по връщане.Ричард Брансън беше придружен от трима висши служители на компанията си. Това са Бет Моузес, главен инструктор на астронавти във "Върджин галактик", главният инженер Колин Бенет и Сириша Бандла, вицепрезидент за изследователската дейност.

и приключи, където е започнал - на писта на Спейспорт Америка в Ню Мексико.

