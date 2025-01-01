Дронове атакуваха нефтопреработвателен завод в Саратов на 10 август, предизвиквайки голям пожар и експлозии, съобщи "Киев Индепендънт".

Кадри, публикувани в руските социални медии, показаха нещо, което изглеждаше като дронове в небето и активиране на системи за противовъздушна отбрана. Жителите съобщиха, че са чули силен взрив, преди пламъците да обхванат съоръжението.

Губернаторът на Саратов Роман Бусаргин потвърди щетите в един от индустриалните обекти в региона. Един човек е загинал при атаката, а други са ранени.

Докладите сочат също така активност на противовъздушната отбрана и експлозии в градовете Липецк и Воронеж.

Информацията е от местни Telegram канали и не може да бъде потвърдена от независим източник. Украинските власти не са коментирали инцидента.

По-рано десетки полети бяха забавени на летището в Сочи, Русия, след съобщения за атаки с дронове. Украински дронове атакуваха и склад в руската република Татарстан, в който се съхраняват дронове от типа „Шахед“.