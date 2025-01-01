"Уолт Дисни" (Walt Disney) ще плати 10 милиона долара заради твърденията на Федералната търговска комисия (FTC) на САЩ, според които компанията е събирала незаконно данни на деца за таргетирана реклама, съобщи в. "Уолстрийт джърнъл".

Федералната търговска комисия обяви вчера, че "Дисни" е позволила събирането на лични данни от деца, които са гледали детски видеоклипове в "ЮТюб" (YouTube) на "Алфабет" (Alphabet), без да уведоми родителите им или да получи тяхното съгласие, както се изисква от Правилото за защита на личните данни на децата онлайн.

В жалбата, подадена от Министерството на правосъдието, се посочва, че "Дисни" не е категоризирала някои видеоклипове, които е качила в "ЮТюб", като "Създадено за деца" – обозначение, което гарантира, че функции като събирането на лични данни и целенасочената реклама са деактивирани.

Неправилното категоризиране е позволило на "Дисни" да събира лични данни от деца под 13-годишна възраст за целенасочена реклама, а също така е изложило децата на неподходящи за възрастта им функции на "ЮТюб", съобщи Федералната търговска комисия.

"Дисни" получава част от приходите на "ЮТюб" от реклами, които се появяват във видеоклиповете ѝ, както и постъпления от реклами, които продава директно, обяви регулаторният орган.

Съгласно предложеното споразумение "Дисни" ще бъде задължена да спазва Правилото за защита на личните данни на децата онлайн и да пусне програма, която да контролира дали видеоклиповете, публикувани в "ЮТюб", трябва да бъдат обозначени като "Създадени за деца", освен ако самата платформа не внедри технологии за контрол на възрастта на потребителите.

"Нашата разпоредба санкционира злоупотребата с родителското доверие от страна на "Дисни". Чрез задължителна програма за преглед на видеоклиповете тя гарантира бъдещата защита на децата онлайн посредством технология за контрол на възрастта", каза председателят на федералната комисия Андрю Н. Фъргюсън.

Говорител на "Дисни" заяви, че компанията е ангажирана да подкрепя благосъстоянието и безопасността на децата и семействата.

"Дисни" има дълга традиция в имплементирането на най-високите стандарти за спазване на законите за поверителност на данните на децата и ние оставаме ангажирани да инвестираме в инструментите, необходими, за да продължим да бъдем лидер в това пространство", каза говорителят.