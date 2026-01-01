86 души са били арестувани по подозрение за утежнено неправомерно проникване, след като протестиращи нахлуха на територията на лондонски затвор в подкрепа на пропалестински затворник, обявил гладна стачка, съобщи британската полиция.

Групата е „протестирала в подкрепа на затворник от „Палестинско действие“, който е в гладна стачка“, в късните часове на събота, след което е отказала да напусне територията на затвора, въпреки разпорежданията, се казва в съобщение на лондонската полиция „Метрополитън“, публикувано в Х.

„Те са блокирали влизането и излизането на служители на затвора, отправяли са заплахи към полицейски служители, а част от тях са успели да проникнат в зона за персонала на сградата на затвора“, уточняват от полицията и допълват, че „всички замесени“ са били задържани.

Говорител на Министерството на правосъдието определи случилото се като „дълбоко обезпокоително“, предаде АФП.

Инцидентът е станал пред затвора HMP „Уормууд Скрабс“ в Западен Лондон, където е задържан мъж на име Мохамад Умер Халид, който е в гладна стачка от повече от две седмици, по данни на кампанията „Затворници за Палестина“.

Халид е един от няколко души, които през последните месеци на различни етапи са прибягвали до гладни стачки, докато очакват съдебен процес по обвинения за незаконно проникване и умишлено увреждане на имущество от името на кампанията „Палестинско действие“, преди тя да бъде забранена по силата на антитерористичното законодателство.

Халид и останалите отричат обвиненията и настояват те да бъдат оттеглени.