Чешкият президент възложи на милиардера и бивш премиер Андрей Бабиш, чиято партия спечели парламентарните избори по-рано този месец, да води преговорите за сформиране на следващото правителство на страната, предаде АФП.

Чешкият президент Петър Павел потвърди това в изявление, като добави, че „очаква Андрей Бабиш да представи състав на правителството, който по никакъв начин не отслабва принципите на нашата демократична държава, заложени в Конституцията на Чехия“.

Милиардерът обещава национално отговорно управление, насочено към контрол на цените, подкрепа за бизнеса и по-резервирана позиция спрямо Брюксел. Очаква се Бабиш да настоява за преоценка на енергийната политика на ЕС, за отлагане на част от климатичните цели и за по-гъвкав подход към санкциите срещу Русия.

Президентът Петер Павел обаче предупреди, че "няма да одобри кабинет, който застрашава стратегическите интереси на Чехия".