Британски телевизионен екип попадна в засада пред Киев по-рано тази седмица и един журналист бе ранен, съобщи работодателят им Sky News. Стюарт Рамзи, главен кореспондент на Sky News, беше ударен от куршум в кръста в понеделник, докато пътувал към украинската столица.



Sky News показа кадри от атаката късно в петък. Два куршума са попаднали в бронежилетката на оператор. Екипажът от пет души избяга с колата си и по-късно беше спасен от украинската полиция.



Подозира се, че извършител на атаката е руски диверсантски разузнавателен отряд, съобщи Sky News. „Куршумите минаха през цялата кола, трасиращи елементи, светкавици, предното стъкло, пластмасови седалки, волана и арматурно табло се разпръснаха“, твърди Рамзи в писмения отчет.



