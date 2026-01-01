Специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп Джаред Къшнър планират пътуване до Москва за среща с руския президент Владимир Путин, съобщи „Блумбърг“, като се позова на запознати с въпроса източници.

Възможно е срещата да се състои този месец, въпреки че плановете не са окончателни и е възможно да бъдат отложени заради безредиците в Иран, се казва още в материала на „Блумбърг“, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че не е успяла да потвърди тази информация чрез независими източници.