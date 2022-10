На 14 ноември 1922 г. в ефира на Би Би Си се разнасят отсечените тонове на програмния директор Артър Бъроуз.

"Това е 2LO, Marconi House, London calling", обявява той и с това се ражда общественото радиоизлъчване във Великобритания. Сто години по-късно Британската радиотелевизионна корпорация е световен медиен гигант.



Но стогодишнината се отбелязва в момент на драстични бюджетни съкращения, които повдигат въпроси за нейното бъдеще.

Корпорацията, официално създадена на 18 октомври 1922 г., заема специално място в британското радиоразпръскване. 100 години технологични иновации, амбициозни програми - и противоречия.



"Би Би Си – това сме ние", казва Джийн Сийтън, професор по история на медиите в Уестминстърския университет в Лондон и официален историк на корпорацията. "Въпреки атаките на това правителство тя остава израз на всички нас, за разлика от Netflix, която е израз на света", каза тя пред АФП. "Би Би Си е израз на нашето чувство за хумор, интереси или ценности. Тя ни принадлежи."



За близо 7 милиона души всеки ден започва с водещото предаване на BBC Radio 4 "Today", което често определя политическия дневен ред. През уикендите "Strictly Come Dancing", което свързва известни личности с професионални танцьори на бални танци, приковава зрителите към телевизорите вече 20 години и е най-обсъжданото телевизионно предаване в ефира. Сериали на Би Би Си като "Peaky Blinders", "Fleabag" или "Killing Eve" се излъчват по целия свят.



Влиянието на Би Би Си се простира далеч отвъд границите на Великобритания, превръщайки я в една от най-видимите и уважавани глобални марки на малката островна държава. Според годишния доклад на корпорацията за 2021-2022 г. всяка седмица тя достига до аудитория от 492 милиона души по целия свят. BBC World Service излъчва на 41 езика за около 364 милиона души седмично в световен мащаб.



През последните 100 години телевизията се придържа твърдо към първоначалната си мисия: "да информира, образова и забавлява".



"Тя е в основата на всичко, което искаме да правим", казва Джеймс Стърлинг, който ръководи честванията на стогодишнината на Би Би Си.

Друга дума - безпристрастност - се появява многократно и се превръща в приоритет за ръководството на Би Би Си предвид честите критики, които получава от консервативното правителство. По време на Брекзит - отделянето на Великобритания от Европейския съюз - то обвини Би Би Си в пристрастност към тези, които искат да останат в блока. Министрите също така твърдят, че тя се фокусира твърде много върху проблемите на градските елити, а не на работническата класа.



Но по-тревожно е решението на правителството на Борис Джонсън от януари да замрази модела на финансиране от лицензионни такси за две години, което поражда опасения, че в бъдеще той може да бъде премахнат. Годишната такса за домакинствата с телевизионен приемник в момента е 159 лири (176 долара). В отговор на плановете на Джонсън през май Би Би Си обяви огромна програма за съкращаване на разходите в размер на 500 млн. паунда годишно, като съкрати около 1000 от своите 22 000 служители и премести множество услуги онлайн.



Финансовото положение е съпроводено с отлив на по-млада аудитория към стрийминг и платформи по заявка, което предизвиква въпроси защо все още трябва да се плаща за Би Би Си.



Водещият на предаването "Today" Ник Робинсън, бивш политически редактор на Би Би Си, заяви, че е жизненоважно телевизията да продължи да доказва своята стойност.



"Ако поколението на моите деца просто стигне до мнението, че няма нужда от това, може да си набави всички тези неща от YouTube и от всички други конкуренти... тогава с нас е свършено", каза той пред ‚Дейли Телеграф“.



Но се появиха и успешни нови формати. Журналистът Рос Аткинс се прочу с видео "обяснения" на важни новини и проблеми, като ги съчетава с анализ, проверка на фактите и важен контекст. Те се излъчват по телевизията, на уебсайта на Би Би Си и в социалните медии, където често се регистрират милиони гледания по целия свят.



"Макар че все още милиони хора консумират нашата журналистика чрез нашите платформи - уебсайта на Би Би Си, телевизията и радиото - милиони други консумират журналистиката на други места в Twitter, Instagram, TikTok", каза той. "Видяхме много големи цифри на тези видеоклипове. Те доказват, че този вид журналистика има аудитория."



Аткинс, който започва работа в Би Би Си през 2001 г., е наясно с предстоящите трудности. "Това ще се отрази на всички нас, които работим тук", добави той. "Но ако ме попитате как се чувствам като журналист в Би Би Си... Все още имам чувството, че влизам през вратата на най-добрата новинарска организация в света."



Ключови моменти:



Първи стъпки



Десет години след създаването си на 18 октомври 1922 г., през 1932 г., технологиите напредват достатъчно, за да позволят на крал Джордж V да направи първото обръщение към Британската империя по радиото. Това поставя началото на BBC Empire Service - предшественик на BBC World Service. Гласът на краля е чут за първи път от милиони хора едновременно.



Телевизионните програми започват през 1936 г.



Втората световна война



На 3 септември 1939 г. министър-председателят на Великобритания Невил Чембърлейн обявява началото на войната по Би Би Си. По време на конфликта Би Би Си се превръща в основен източник на новини, и то не само за британците. На 18 юни 1940 г. френският генерал в изгнание Шарл дьо Гол отправя своя призив за съпротива срещу нацистката германска инвазия в ефира на Би Би Си.



"Радио Лондон" излъчва и предаването "Les Français parlent aux Français" ("Французи говорят на французи"), а в началото на юни 1944 г. - кодирано съобщение, призоваващо да се саботират железопътни съоръжения преди десанта в Деня "Д".



Коронация



Коронацията на кралица Елизабет II на 3 юни 1953 г. е първата, която е гледана на живо по телевизията.



"Това е ключов момент в историята на Би Би Си, а също и в радиоразпръскването", казва Стърлинг.

Около 20 млн. души в цяла Европа са гледали, а във Великобритания зрителите са се събрали с приятели и съседи, за да наблюдават спектакъла по телевизията.



„Баба ми и дядо ми си купиха телевизор за случая", каза Стърлинг. "Това е много важно от историческа и технологична гледна точка."

Бързо напред, през 1981 г., и сватбата на тогавашния принц Чарлз - сега крал Чарлз III - с лейди Даяна Спенсър е гледана от 750 милиона души по целия свят.



1995: Даяна



През 1995 г., когато Би Би Си излъчва експлозивно интервю с принцеса Даяна, са счупени още рекорди.



"Ние бяхме трима в този брак, така че беше малко пренаселено", каза тя в предаването "Панорама", визирайки аферата на Чарлз с Камила Паркър Боулс.

Даяна разказа и за собствените си изневери по време на разпадането на брака на двойката, за това, че според нея Чарлз не е подходящ за крал и че иска да бъде "кралица на човешките сърца".



Статия, публикувана миналата година, разкри измамните методи, които журналистът Мартин Башир е използвал, за да осигури интервюто, и разкритикува Би Би Си за начина, по който се е отнесла към случката.



2007: цифрова



През 2007 г. Би Би Си стартира своя сайт за стрийминг и по заявка BBC iPlayer, за да допълни традиционното си излъчване. Платформата се развива в съответствие с конкуренцията на други услуги като Netflix и Disney+, които променят начини на гледане на телевизия.



2012: Джими Савил



Ексцентричният водещ Джими Савил беше неизменна част от детската телевизия от 60-те години на миналия век, но през 2012 г., година след смъртта му, избухна скандал. Савил, който редовно водеше хитовото музикално предаване "Top of the Pops" и имаше свое собствено предаване "Jim'll Fix It", беше разкрит като хищен педофил, който десетилетия наред е насилвал и тормозил малолетни.



Би Би Си беше обвинена в прикриване, извини се и започна независимо разследване, което през 2016 г. стигна до заключението, че културата на страх и почит към знаменитостите са позволили дейността на Савил.